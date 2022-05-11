Бізнес не готовий до переходу на хмарні електронні підписи, його потрібно відкласти - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація зазначає, що українські підприємці зараз не готові до обов'язкового використання кваліфікованих електронних підписів, сертифікати яких зберігаються на токені або у хмарному сховищі, замість удосконалених е-підписів.

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Як йдеться у повідомленні об'єднання, рішення про обов'язкове використання такого інструменту після закінчення карантину, запровадженого у зв'язку з епідемією коронавірусної інфекції (нині це має статися 31 травня, хоча карантинні обмеження фактично скасовані), не враховує реалії роботи підприємств та установ в умовах воєнного стану.

Експерти ЄБА вважають, що передбачена постановою Кабінету міністрів №193 вимога може ускладнити умови роботи бізнесу, оскільки не у всіх авторизованих центрах сертифікації ключів є хмарні КЕП, до того ж не у всіх державних органах здійснено відповідну інтеграцію.

"Бізнес більше 10 років використовував файлові електронні цифрові підписи, які згідно з чинним законодавством прирівнюються до УЕП. Наразі у багатьох клієнтів немає досвіду використання хмарного КЕП або ключів на токенах. Для переходу на КЕП знадобиться фізична присутність більшості клієнтів, тобто, наприклад, щоб отримати КЕП в банку, треба прийти до відділення", - зазначила заступник голови ЄБА Світлана Михайловська.

За її словами, в умовах воєнного часу це може бути складно, тому зараз перехід на КЕП сприймається обтяжливою вимогою, яка не є невідкладною, але лиш додасть зайвих турбот бізнесу та його клієнтам.

У зв'язку з цим асоціація звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість продовження дії постанови №193 до кінця 2022 року, щоб дати бізнесу достатньо часу для належного доопрацювання процесів, пов'язаних з використанням хмарних КЕП, їх тестування, а також інформування та навчання клієнтів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com