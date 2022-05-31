ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах супермаркетів

Державний ПриватБанк запустив сервіс "Поповнення на касі", за його допомогою можна поповнювати карти разом із оплатою покупок на касах торгових точок. Максимальна сума для поповнення – 4999 грн, мінімальна – 20 грн.

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Про це повідомила пресслужба банку.

Через цей новий сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку.

"Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку і прикладіть картку до терміналу або введіть номер, якщо це чужа картка", - пояснили у банку.

Комісія за таку послугу становить 0,5% від суми поповнення. Наразі сервіс працює у тестовому режимі на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах країни. Незабаром він з'явиться в інших торгових мережах.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ багато мереж почали надавати послуги зняття готівки. Можливість зняти готівку першою наприкінці лютого запустила Fozzy Group - зробити це можна на касах у "Сiльпо", "Thrash! Траш!" та "Фора".

Незабаром таку послугу почали надавати у магазинах "АТБ-Маркет" та Ашан.

Фото: ua.depositphotos.com