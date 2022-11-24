Ощадбанк отменил специальные лимиты на снятие наличных с карт других банков

Государственный Ощадбанк приравнял лимиты снятия наличных с карточек других банков к соответствующим лимитам, применяемым к собственным картам банка. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба банка.

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То есть клиенты других финучреждений смогут снимать наличные в банкоматной сети Ощадбанка в объеме 50 тысяч гривен с одной карты в сутки.

Отмечается, что такое решение приняли в связи с кризисной ситуацией в энергетике, повлекшей повышенный спрос на наличные деньги и временные проблемы с функционированием банкоматных сетей на определенных территориях.

"Поэтому для тех граждан, кто желает снять наличные, есть хорошая новость: теперь вы можете сделать это в любом банкомате Ощада без ограничений. И не важно - с карты Ощада или же с любой другой карты. Теперь в наших банкоматах нет чужих карточек", — говорится в сообщении банка.

Где находится банкомат Ощадбанка в каждом отдельном населенном пункте, можно узнать с карты.

Накануне стало известно, что государственный ПриватБанк с 23 ноября установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 000 грн.

Кроме того, предприниматели, обслуживаемые в ПриватБанке, могут принимать оплату за товары и услуги банковскими карточками даже при отключении электроэнергии - используя современные технологии банка.