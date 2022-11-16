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Укргазбанк возобновляет работу в Херсоне

Укргазбанк возобновляет работу в Херсоне
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Укргазбанк одним из первых среди банков возобновляет работу отделения в Херсоне.

Отделение работает по адресу: проспект Ушакова, 68.

В банке отмечают, что стараются продумать максимально безопасные маршруты для сотрудников и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами.

Фото 2 — Укргазбанк возобновляет работу в Херсоне

"Люби наши клиенты! Мы будем очень рады встрече с вами и надеемся на понимание, ведь условия работы отделения пока остаются сложными" - говорится в сообщении банка.