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Укргазбанк возобновляет работу в Херсоне
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Укргазбанк одним из первых среди банков возобновляет работу отделения в Херсоне.
Отделение работает по адресу: проспект Ушакова, 68.
В банке отмечают, что стараются продумать максимально безопасные маршруты для сотрудников и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Люби наши клиенты! Мы будем очень рады встрече с вами и надеемся на понимание, ведь условия работы отделения пока остаются сложными" - говорится в сообщении банка.