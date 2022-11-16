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Укргазбанк відновлює роботу в Херсоні
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Укргазбанк одним з найперших серед банків відновлює роботу відділення у Херсоні.
Відділення працює за адресою: проспект Ушакова, 68
В банку зазначають, що намагаються продумати максимально безпечні маршрути для співробітників та логістику поповнення готівкою кас та банкоматів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Любі наші клієнти! Ми будемо дуже раді зустрічі з вами і сподіваємось на розуміння, адже умови роботи відділення поки залишаються складними" -- йдеться у повідомленні банку.