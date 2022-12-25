Шахраї вигадали нову схему для виманювання грошей: обіцяють стабільний мобільний зв'язок

На фоні наявних проблем зі зв'язком різних мобільних операторів України шахраї винайшли нову схему для виманювання грошей.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там зазначають, що останнім часом внаслідок відключення електроенергії послаблюється чи зовсім зникає сигнал мобільного зв'язку, чим користуються злочинці.

"Шахраї, представляючись співробітником мобільної компанії, розповідають, що перемикатимуть на іншу "вишку", щоб під час відключень у вас був стабільний зв'язок", - зазначають у Центрі протидії дезінформації.

Після цього на телефон "жертви" приходить код, цифри якого просять назвати, після чого шахраї отримують доступ до мобільних додатків банків, соцмереж тощо.

"Тому в жодному разі не передавайте особисті дані, коди підтверджень підозрілим особам!", - наголошують у Центрі протидії дезінформації.

У відомстві нагадали гарячі лінії українських мобільних операторів:

Київстар - 466

Vodafone - 111

Lifecell - 5433

Раніше мобільний оператор Київстар розповів, як захистити свої гроші від кіберзлочинців.