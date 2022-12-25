- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Мошенники придумали новую схему для выманивания денег: обещают стабильную мобильную связь
На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники придумали новую схему для выманивания денег.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
Там отмечают, что в последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники.
"Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.Подписывайтесь на наш Telegram канал
После этого на телефон "жертвы" приходит код, цифры которого просят назвать, после чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.
"Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам!", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.
В ведомстве напомнили горячие линии украинских мобильных операторов:
- Киевстар - 466
- Vodafone - 111
- Lifecell - 5433
Ранее мобильный оператор Киевстар рассказал, как защитить свои деньги от киберпреступников.