Мошенники придумали новую схему для выманивания денег: обещают стабильную мобильную связь

На фоне имеющихся проблем со связью разных мобильных операторов Украины мошенники придумали новую схему для выманивания денег.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Там отмечают, что в последнее время в результате отключения электроэнергии ослабляется или исчезает сигнал мобильной связи, чем пользуются преступники.

"Мошенники, представляясь сотрудником мобильной компании, рассказывают, что будут переключаться на другую "вышку", чтобы во время отключений у вас была стабильная связь", - отмечают в Центре противодействия дезинформации.

После этого на телефон "жертвы" приходит код, цифры которого просят назвать, после чего мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.

"Поэтому ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам!", - подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

В ведомстве напомнили горячие линии украинских мобильных операторов:

Киевстар - 466

Vodafone - 111

Lifecell - 5433

Ранее мобильный оператор Киевстар рассказал, как защитить свои деньги от киберпреступников.