Залежить від сплати податків. В уряді розглядають нову концепцію бронювання

Уряд розглядає ідею впровадження системи бронювання, пов'язаної з оплатою податків. Умовою бронювання може бути сплата податків, у розмірі 6-7 тисяч на місяць.

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Про це розповів Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT, у інтерв'ю LIGA.net.

За його словами, на даний час це лише концепція, але вона активно обговорюється попри те, що конкретних термінів її впровадження, але в Кабміні серйозно ставляться до цієї пропозиції і вона вже пребуває на фінальному ктапі розгляду.

"Вона поки не працює, але ця ідея "витає у повітрі". Я не можу сказати, коли цей план приймуть, але він на розгляді у Кабміні", – заявив він.

Борняков розповів, що згідно з даною концепцією, для підтвердження права на бронювання людина повинна сплачувати щомісячно від 6000 до 7000 гривень подвтків. Він додав, що передбачаються зміни в звітності, яка має відбуватися щомісяця, а система автоматично фіксуватиме документи, що підтверджують виконання умов бронювання.

Для учасників проекту Дія.City передбачається встановлення вищого порогу доходу.

Що таке "Дія.City"

У Мінцифри нагадали, що в рамках ініціативи Дія.City було встановлено одні з найкращих податкових умов в Європі. За два роки дії проекту Дія.City до нього приєдналися понад 830 резидентів, понад 62 тисячі айтівців та більше ніж 100 defense tech-компаній.

"Дія.City" є правовим та податковим простором, створеним за сприяння розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проєкт був запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Мінцифри та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.

У квітні минулого року уряд дозволив доєднатися до "Дія.City" технологічним компаніям, пов’язаним з виробництвом продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями.

Нагадаємо, що наприкінці квітня повідомлялося про приєднання до цього режму IT-"дочки" мобільного оператора "Vodafone Україна". В кінці березня ж стало відомо про приєднання до "Дія.City" електронної платіжної системи EasyPay, консалтингової та інжинірингової IT-платформи Avenga, а також стартапу з покращення зображень Let's Enhance. Тоді зазначалося, що загальна кількість резидентів досягла 500.

Джерело фото: ua.depositphotos.com