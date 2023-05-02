США и Германия не хотят брать обязательства по вступлению Украины в НАТО – DPA

Надежды Украины на более конкретную перспективу членства в НАТО могут не оправдаться. По информации Deutsche Presse-Agentur, США и Германия недавно дали понять, что они не хотят брать на себя никаких обязательств, существенно выходящих за рамки декларации НАТО от 2008 года.

Об этом сообщает DPA.

В этой расплывчатой декларации тогдашние главы государств и правительств согласились, что Украина и Грузия должны присоединиться к НАТО, однако конкретного графика или дорожной карты для этого не было.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал НАТО расчистить путь для принятия его страны в альянс на следующем саммите в июле. Ни в Украине, ни в Европе, ни в НАТО большинство не поймет, если Киев не получит "заслуженного приглашения" на саммит в Литве, заявил Зеленский после визита в Киев генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Требования Зеленского поддерживают, в частности, государства Центральной и Восточной Европы, такие как Литва. Однако сейчас считается крайне маловероятным, что им удастся убедить менять курс таких партнеров по НАТО, как США. По словам дипломатов, противники конкретной перспективы вступления объясняют свою позицию тем, что эта цель пока нереалистична и может отвлечь от гораздо более важной поддержки Украины. Кроме того, отмечает издание, существует риск того, что новые обязательства перед НАТО могут предоставить России аргументы для более агрессивной войны.

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что любая возможность содержательных переговоров между Киевом и Москвой требует наличия у Украины необходимой военной силы, чтобы направить сообщение президенту РФ Владимиру Путину, что он не победит на поле боя.