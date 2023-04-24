В Угорщині заявили про необхідність дозволу Росії на вступ України в НАТО: МЗС відповіло

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро вважає, що вступ України до НАТО "без ризику початку війни" можливий лише за умови, якщо це схвалить Росія в форматі певної угоди. Про це вона заявила в інтервʼю російському пропагандистському виданню "Известия".

"Ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України. Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу", – висловилася Дуро.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на ці слова, заявивши, що країна не потребує дозволу Росії, аби стати членом НАТО.

"Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини", – зазначив дипломат.

Він також звернув увагу на небезпеку, "коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви".

За словами Ніколенка, наразі немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали би вступу України в НАТО, а українське членство лише посилить Альянс й унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому.

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