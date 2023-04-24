В Венгрии заявили о необходимости разрешения России на вступление Украины в НАТО: МИД ответил

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро считает, что вступление Украины в НАТО "без риска начала войны" возможно только при условии, что это одобрит Россия в формате определенного соглашения. Об этом она заявила в интервью российскому пропагандистскому изданию "Известия".

"Мы не видим никаких обстоятельств, которые позволили бы нам поддержать расширение НАТО за счет Украины. Пока границы Украины оспариваются и продолжается вооруженный конфликт, даже собственные правила НАТО исключают присоединение Киева к Альянсу", - высказалась Дуро.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на эти слова, заявив, что страна не нуждается в разрешении России, чтобы стать членом НАТО.

"Украина имеет суверенное право свободно выбирать средства безопасности. Это право неоднократно подтверждалось на уровне всех государств-членов НАТО, в том числе Венгрии", - отметил дипломат.

Он также обратил внимание на опасность, "когда отдельные венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимости от прихотей Москвы".

По словам Николенко, сейчас нет никаких объективных причин, которые бы препятствовали вступлению Украины в НАТО, а украинское членство лишь усилит Альянс и исключит возможность повторения российской агрессии в Европе в будущем.

Источник фото: ua.depositphotos.com