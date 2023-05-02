До конца года Украина имплементирует до 35% стандартов НАТО – Резников

До конца года Украина способна имплементировать около 30-35% стандартов НАТО. Об этом в интервью "Інтерфакс-Україна " сообщил министр обороны Алексей Резников.

По словам министра, сейчас уже почти 18% стандартов НАТО внедрено, еще столько Украина имплементирует до конца года, то есть, в общей сложности, это составит около 35%.

В то же время, как подчеркнул министр, стандартов НАТО насчитывается более 1200, но ни одна страна-член НАТО не ввела 100% требований.

"В среднем, максимальное количество стандартов НАТО – 30-40%. Есть страны, у которых 2%. Есть страны, у которых 8%. Это означает, что не стоит задача на 100% закрыть все стандарты. Это и невозможно. Например, страна не имеет флота, соответственно флотские стандарты ей не нужны. Страна, возможно, маленькая, не имеет авиации. Соответственно, у нее нет авиационных стандартов", - объяснил министр.

Для того, чтобы присоединиться к НАТО, важны три вещи:

наличие гражданско-демократического контроля,

наличие прозрачности, публичности и отчетности процедур,

а также совместное планирование военных операций.

"По первому пункту - гражданско-демократический контроль. Наш закон уже показывает, что министр обороны гражданский. И постепенно наращиваются темпы, в том числе увеличивается количество гражданских заместителей. Второй пункт, прозрачность, система LOGFAS уже работает. Плюс, я создал агентство по военным закупкам. То же будет относительно тылового обеспечения. А третье - совместное военное планирование. Это уже применяют наши генералы с точки зрения обсуждения планирования операции, потому что мы уже пользуемся натовским оружием", - отметил глава ведомства.

Как сообщили в СМИ, надежды Украины на более конкретную перспективу членства в НАТО могут не оправдаться. США и Германия недавно дали понять, что они не хотят брать на себя никаких обязательств, которые существенно выходят за рамки декларации НАТО от 2008 года.

Напомним, недавно Верховная Рада одобрила обращение к государствам-членам НАТО и Парламентской ассамблее Альянса, призвав их к поддержке членства Украины в организации.