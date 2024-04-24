Байден підписав закон про допомогу Україні: Пентагон уже оголосив про поставки на мільярд доларів

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт, що передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні. Про це голова американської держави повідомив під час свого виступу у Білому домі.

Байден наголосив, що направляючи Україні озброєння, США водночас інвестують у власну безпеку та промисловість, підтримують робочі місця.

“Він [пакет допомоги] зробить Америку безпечнішою. Він зробить світ безпечнішим, і він продовжує лідерство Америки у світі, і всі це знають. Він надає життєво важливу підтримку партнерам Америки, щоб вони могли захистити себе від загроз їхньому суверенітету і життю та свободі своїх громадян. І це інвестиція в нашу власну безпеку, тому що коли наші союзники сильніші – ми сильніші”, – сказав президент США.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський подякував Джо Байдену, Конгресу США та всім американцям за новий пакет допомоги. Глава української держави наголосив, що пакет буде наповнений саме тією зброєю, що необхідна ЗСУ, зокрема ракетами ATACMS.

“Зараз будемо робити все, щоб компенсувати пів року, які минули в дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, маємо розвернути проти нього. Всі його дії на фронті, усі його удари по нашій енергетиці та інфраструктурі, увесь його терор проти наших міст і сіл – усе це повинне мобілізувати нас, кожного у світі, хто справді цінує життя, на більший тиск на Росію. Дуже важливо, щоб усі наші домовленості з Президентом Байденом були реалізовані на сто відсотків”, – заявив Зеленський у традиційному зверненні.

Водночас, Пентагон уже оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю в 1 мільярд доларів. Пресслужба оборонного відомства повідомляє, що туди увійдуть:

ракети RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброю та додаткові боєприпаси для неї, зокрема 50-го калібру для боротьби з безпілотниками;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні снаряди;

бойові машини піхоти Bradley;

протимінні захищені від засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні машини (HMMWV);

транспортні засоби логістичної підтримки;

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-технічне обладнання;

протитанкові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зауважимо, що у переліку немає ракет ATACMS, але вони можуть бути включені до категорії “додаткові боєприпаси для HIMARS”.

Розблокування американської допомоги

Нагадаємо, що Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні 24 квітня, за декілька годин до підписання президентом Байденом. Демократична більшість у Сенаті провела розгляд пакета із зовнішньою допомогою за пришвидшеною процедурою. Документ був внесений до верхньої палати як законопроєкт H.R.815 зі змінами.

Голосування в Сенаті ознаменувало завершення кількамісячного законодавчого протистояння в Конгресі США, під час якого противники допомоги Україні з республіканського табору блокували просування законопроєкту.

Нагадаємо також, що Палата представників США ухвалила законопроєкт про виділення 60,84 мільярда доларів на допомогу Україні 20 квітня. За це проголосували 311 депутатів, з яких 210 представники Демократичної партії, а 101 – Республіканської, що має у палаті більшість.

Законопроєкт передбачає асигнування у розмірі 60,8 мільярда доларів у частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії Росії, зокрема оборонні видатки у розмірі 49,9 мільярда доларів та 7,849 мільярда доларів на економічну допомогу.

Також документ передбачає виділення 26 мільярдів доларів для Ізраїлю, 1 мільярд доларів на гуманітарну допомогу Газі та 8 мільярдів доларів на протидію військової могутності Китаю.

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