Байден подписал закон о помощи Украине: Пентагон уже объявил о поставках на миллиард долларов

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине. Об этом глава американского государства сообщил во время своего выступления в Белом доме.

Байден подчеркнул, что направляя Украине вооружение, США одновременно инвестируют в собственную безопасность и промышленность, поддерживают рабочие места.

“Он [пакет помощи] сделает Америку более безопасной. Он сделает мир более безопасным, и он продолжает лидерство Америки в мире, и все это знают. Он оказывает жизненно важную поддержку партнерам Америки, чтобы они могли оградить себя от угроз их суверенитету, жизни и свободе своих граждан. И это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что когда наши союзники сильнее – мы сильнее”, – сказал президент США.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена, Конгресс США и всех американцев за новый пакет помощи. Глава украинского государства подчеркнул, что пакет будет наполнен именно тем оружием, которое необходимо ВСУ, в том числе ракетами ATACMS.

“Сейчас будем делать все, чтобы компенсировать полгода, прошедшие в дебатах и сомнениях. То, что российский оккупант смог за это время, то, что Путин теперь планирует, должны развернуть против него. Все его действия на фронте, все его удары по нашей энергетике и инфраструктуре, весь его террор против наших городов и сел – все это должно мобилизовать нас, каждого в мире, действительно ценящего жизнь, на большее давление на Россию. Очень важно, чтобы все наши договоренности с президентом Байденом были реализованы на сто процентов”, – заявил Зеленский в традиционном обращении.

В то же время Пентагон уже объявил о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью в 1 миллиард долларов. Прессслужба оборонного ведомства сообщает, что туда войдут:

ракеты RIM-7 и AIM-9M для противовоздушной обороны;

зенитные ракеты Stinger;

стрелковое оружие и дополнительные боеприпасы для него, в частности 50-го калибра для борьбы с беспилотниками;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм артиллерийские снаряды, включая снаряды с фугасным веществом и улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения;

105-мм артиллерийские снаряды;

60-мм минометные снаряды;

боевые машины пехоты Bradley;

противоминные защищенные от засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные машины (HMMWV);

транспортные средства логистической поддержки;

тактические транспортные средства для буксировки и перевозки оборудования;

противотанковые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

высокоточные авиационные боеприпасы;

аэродромно-техническое оборудование;

противотанковые мины;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для обезвреживания помех;

приборы ночного видения;

запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Заметим, что в списке нет ракет ATACMS, но они могут быть включены в категорию "дополнительные боеприпасы для HIMARS".

Разблокировка американской помощи

Напомним, что Сенат США принял пакет помощи Украине 24 апреля, за несколько часов до подписания президентом Байденом. Демократическое большинство в Сенате провело рассмотрение пакета с внешней помощью по ускоренной процедуре. Документ был внесен в верхнюю палату как законопроект HR815 с изменениями.

Голосование в Сенате ознаменовало завершение нескольких месяцев законодательного противостояния в Конгрессе США, во время которого противники помощи Украине из республиканского лагеря блокировали продвижение законопроекта.

Напомним также, что Палата представителей США приняла законопроект о выделении 60,84 миллиарда долларов помощи Украине 20 апреля. За это проголосовали 311 депутатов, из которых 210 представители Демократической партии, а 101 – Республиканской, имеющей в палате большинство.

Законопроект предусматривает ассигнование в размере 60,8 миллиарда долларов в части помощи Украине и региональным партнерам для противодействия России, в том числе оборонные расходы в размере 49,9 миллиарда долларов и 7,849 миллиарда долларов на экономическую помощь.

Также документ предусматривает выделение 26 миллиардов долларов для Израиля, 1 миллиард долларов на гуманитарную помощь Газе и 8 миллиардов долларов на противодействие военному могуществу Китая.

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