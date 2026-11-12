Рік роботи за два роки стажу: Терехов розповів про законопроєкт для працівників прифронтових громад

У Верховній Раді 29 жовтня зареєстровано законопроєкт, який передбачає особливий статус для працівників прифронтових громад. Зокрема, пропонується зараховувати один рік роботи на таких територіях за два роки страхового стажу. Нові гарантії планують поширити також на фахівців, які працювали в небезпечних регіонах від початку повномасштабного вторгнення.

Як пише Dіlo, про це повідомив голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов під час зустрічі із соціальними працівниками міста.

За його словами, проєкт закону №16200 розробили спільно з народними депутатами – представниками міжфракційного об'єднання "Прифронтові території".

Ініціатива стосується соціальних працівників, медиків, учителів, енергетиків, комунальників та інших фахівців, які забезпечують роботу прифронтових громад в умовах постійних обстрілів.

"Люди, які продовжують працювати на прифронтових територіях, заслуговують на особливий статус", – наголосив Терехов.

Пропозиція передбачає врахування періодів роботи від початку повномасштабного вторгнення. Йдеться, зокрема, про працівників, які перебували на прифронтових територіях у відрядженнях або працювали вахтовим методом, навіть якщо згодом залишили ці регіони.

Раніше Dilo повідомляло, що Асоціація прифронтових міст та громад запропонувала запровадити особливий порядок обчислення страхового стажу, державне страхування життя і здоров'я, надбавки та додаткові соціальні гарантії для працівників небезпечних територій.

Крім цього, асоціація продовжує виступати за підвищення соціальних стандартів. Серед пропозицій – мінімальна заробітна плата на рівні щонайменше 10 тис. грн, мінімальна пенсія – 6 тис. грн і прожитковий мінімум – 7,6 тис. грн.

Також вона пропонує знизити ПДВ на основні продукти харчування до 5%, а на лікарські засоби – із 7% до 5%. Окремими пріоритетами залишаються збереження аптечної мережі та розширення доступу до програми "Доступні ліки".

За словами Терехова, реалізація цих ініціатив потребує фінансування з державного бюджету, оскільки можливості місцевих громад обмежені.