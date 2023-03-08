У Зеленского объяснили, почему мотив подрывать "Северный поток" был у РФ, а не у Украины

У Украины не было мотивов устраивать диверсию на газопроводе "Северный поток", очевидный мотив для подрыва был у России.

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Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Были ли у Украины мотивы? Безусловно, нет. Во-первых, это бы не уменьшило ресурсных возможностей России. Во-вторых, не дало бы России необходимости выводить войска с территории Украины. И точно бы не изменило ход войны. Наоборот, если бы тогда Украина что-то подобное сделала, то мы бы еще тогда получили массированную информационную атаку на нас и на европейские сообщества. И тогда это выглядело бы более сложно для нас: партнеры могли бы быть разочарованы", - отметил он.

В то же время, по его словам, очевидный мотив для подрыва "Северного потока" был у России.

"Вспомните, какими сумасшедшими темпами тогда росла цена на тысячу кубометров российского газа. Россия постоянно провоцировала поломки и аварии на "Северном потоке-1", чтобы не выполнять обязательства по контрактам. Были постоянные публикации росСМИ о "конце Европы". Это был элемент давления", - сказал Подоляк.

Он добавил, что взрыв на объекте произошел после эффективного контрнаступления ВСУ в Харьковской области и роста западной военной поддержки для Украины.

"Для того чтобы надавить на них (западных союзников Украины – ред.), снизить интенсивность поддержки Украины, Россия и проводила все эти кампании. Когда не удалось шантажировать простыми разговорами и пропагандой, тогда произошел взрыв. Мотив очевидный", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, он отметил, что между украинской разведкой и разведками стран-партнеров существует очень тесная координация, поэтому невозможно, чтобы разведки стран-партнеров не знали о подготовке Украиной каких-либо масштабных действий.

Напомним, накануне влиятельное изданиеThe New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к диверсиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В свою очередь, британское издание The Times написало, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.

Отметим, что вся имеющаяся информация свидетельствует о том, что утечки газа на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море являются результатом умышленных действий. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что утечка газа из подводного трубопровода "Северный поток" произошла в результате спланированного Россией теракта.