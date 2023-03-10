Зеленский ответил, кто распространяет слухи о причастности Украины к подрыву "Северного потока"

Украина не имеет никакого отношения к подрыву газопровода "Северный поток". Слухи о причастности Украины распространяют те, кто не заинтересован в введении санкций против России.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали", – сказал он.

На вопрос, кому может быть выгодно распространение информации о причастности украинцев к подрыву, он отметил, что очень опасно, когда некоторые независимые медиа делают "такие шаги".

"Считаю, что это неправильно, это играет на руку Российской Федерации или бизнес-группам, заинтересованным в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес… Мы боремся с врагом. Он один – Россия. А еще мы боремся с теми, кто кроме денег ничего не видит. Страдает их бизнес, потому что товарооборот с страной-террористом снизился", – отметил Зеленский.

Напомним, накануне влиятельное изданиеThe New York Times обнародовало материал, в котором утверждается, что за взрывом газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы. Министр обороны Украины Алексей Резников отрицает причастность украинских официальных структур к диверсиям на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В свою очередь, британское издание The Times написало, что западным разведывательным кругам в течение месяцев было известно имя украинца - частного спонсора, якобы профинансировавшего диверсию на российских газопроводах в Балтийском море.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что у Украины не было мотивов устраивать диверсию на газопроводе "Северный поток", очевидный мотив для подрыва был у России.