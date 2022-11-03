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Совбез ООН отклонил российскую резолюцию о "биолабораториях" в Украине
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил большинством голосов резолюцию России по созданию комиссии по расследованию российских заявлений о якобы работе так называемых "биолабораторий США" на территории Украины.
Об этом сообщает Washington Post.
Отмечается, что проект резолюции из 9 необходимых набрал всего два голоса.
За резолюцию проголосовали сама Россия и Китай.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Против нее выступили США, Великобритания и Франция, а 10 других стран Совета Безопасности ООН воздержались.
Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что все заявления по биолабораториям в Украине есть "чистой воды выдумки, выдвинутые без малейших доказательств" и назвала все мероприятие пустой тратой времени.
Россияне на прошлой неделе распространяли в Совбезе документ более чем на 310 страниц, который рассказывал, что якобы "биологическую деятельность" в Украине поддерживает Министерство обороны США.
В России обвиняли Украину в якобы подготовке "боевых насекомых", которые будут инфицировать россиян "опасными инфекциями". В частности, речь идет о комарах, летучих мышах и птицах.
Ранее большинство членов Совета Безопасности поддержали проведение расследования экспертами ООН использования страной-агрессором РФ иранских дронов против гражданского населения и инфраструктуры Украины.
Как считает глава Европейского Совета Шарль Мишель, Россию необходимо исключить из Совбеза ООН из-за агрессии против Украины. Это должно произойти автоматически.