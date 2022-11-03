Радбез ООН відхилив російську резолюцію про "біолабораторії" в Україні

Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй відхилила більшістю голосів резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування російських заяв про нібито роботу так званих "біолабораторій США" на території України.

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Про це повідомляє Washington Рost.

Зазначається, що проект резолюції з 9 необхідних набрав лише два голоси.

За резолюцію проголосували сама Росія та Китай.

Проти неї виступили США, Великобританія і Франція, а 10 інших країн Безпеки ООН утрималися.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що всі заяви щодо біолабораторій в Україні є "чистої води вигадки, висунуті без найменших доказів" та назвала весь захід пустою тратою часу.

Росіяни минулого тижня поширювали у Радбезі документ на понад 310 сторінок, який розповідав, що начебто "біологічну діяльність" в Україні підтримує Міністерство оборони США.

У Росії звинувачивали Україну у нібито підготовці "бойових комах", які будуть інфікувати росіян "небезпечними інфекціями". Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.

Зазначимо, раніше більшість членів Ради Безпеки підтримали проведення розслідування експертами ООН використання країною-агресором РФ іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.

Як вважає голова Європейської Ради Шарль Мішель, Росію необхідно виключити з Ради безпеки ООН через агресію проти України. Це має статися автоматично.