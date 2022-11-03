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Радбез ООН відхилив російську резолюцію про "біолабораторії" в Україні
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй відхилила більшістю голосів резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування російських заяв про нібито роботу так званих "біолабораторій США" на території України.
Про це повідомляє Washington Рost.
Зазначається, що проект резолюції з 9 необхідних набрав лише два голоси.
За резолюцію проголосували сама Росія та Китай.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Проти неї виступили США, Великобританія і Франція, а 10 інших країн Безпеки ООН утрималися.
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що всі заяви щодо біолабораторій в Україні є "чистої води вигадки, висунуті без найменших доказів" та назвала весь захід пустою тратою часу.
Росіяни минулого тижня поширювали у Радбезі документ на понад 310 сторінок, який розповідав, що начебто "біологічну діяльність" в Україні підтримує Міністерство оборони США.
У Росії звинувачивали Україну у нібито підготовці "бойових комах", які будуть інфікувати росіян "небезпечними інфекціями". Зокрема, ідеться про комарів, кажанів та птахів.
Зазначимо, раніше більшість членів Ради Безпеки підтримали проведення розслідування експертами ООН використання країною-агресором РФ іранських дронів проти цивільного населення та інфраструктури України.
Як вважає голова Європейської Ради Шарль Мішель, Росію необхідно виключити з Ради безпеки ООН через агресію проти України. Це має статися автоматично.