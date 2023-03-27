Радбез ООН відхилив ініціативу РФ щодо міжнародного розслідування вибухів на "Північному потоці"

Рада безпеки ООН відхилила запит Росії щодо проведення незалежного розслідування вибухів у Балтійському морі у вересні 2022 року, які зруйнували підводний газопровід "Північний потік", що сполучав Росію та Німеччину.

За підготовлений РФ текст, як передає Reuters, проголосували лише три країни - сама Росія, а також Китай та Бразилія. Інші 12 членів ради утрималися. Для ухвалення ж резолюції потрібно як мінімум дев'ять голосів і відсутність вето з боку Росії, Китаю, Франції, США або Великої Британії.

Росія запропонувала створений у співавторстві з Китаєм, а також Білоруссю, Венесуелою, КНДР, Нікарагуа, Сирією та Еритреєю проект резолюції у лютому, лише за кілька днів до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

На засіданні Ради безпеки виступив представник РФ Василь Небензя, висловивши сумніви в об'єктивності та транспарентності національних розслідувань європейських країн, які не бажають співпрацювати з РФ як зацікавленою стороною.

За його словами, через відкладення міжнародного розслідування "виникає все більше підозр", що зусилля в рамках національних розслідувань спрямовані не на з'ясування обставин події, а на те, щоб "приховати докази та зачистити місце злочину".

Нагадаємо, вибухи на трубопроводі сталися 26-29 вересня у виключних економічних зонах Швеції та Данії. У лютому Швеція, Данія та Німеччина заявили, що їхні власні розслідування все ще продовжуються, і Росія була про це поінформована.

У спільному листі до Ради безпеки вони заявили, що збитки газопроводу були заподіяні "потужними вибухами через диверсії". США та НАТО також назвали інцидент "актом саботажу".

Більшість членів Ради безпеки, які утрималися під час голосування у понеділок, заявили, що зробили це тому, що національні розслідування мають бути завершені до розгляду питання необхідності якихось дій в ООН з цього питання. РФ же нарікає на те, що її про розслідування, що проводяться нині, не інформують, і, не надаючи доказів, стверджує, що за вибухами стоїть Захід.

Зазначимо також, що Україна у відповідь на чутки про можливу причетність до підриву газопроводу заявила, що не має до цього стосунку. Більше того, в Офісі президента заявили, що мотив зробити диверсію був якраз у Росії .