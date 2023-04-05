П’ять країн не можуть вирішувати долю людства: Ердоган закликав терміново реформувати Радбез ООН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про необхідність терміново провести комплексну реформу Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє Anadolu.

На думку Ердогана, нинішній світовий порядок, за яким лише кілька країн впливає на "долю людства", не є стійким. Тому він закликав до всеохоплюючої реформи Ради безпеки ООН.

"Нинішній сучасний світовий порядок, за яким лише п’ять країн мають великий вплив, є недієздатним. Існує нагальна потреба в тому, щоб РБ ООН було реформовано з інклюзивним і всеосяжним розумінням", - наголосив Ердоган.

Щодо війни Росії в Україні очільник Туреччини висловив віру в можливість "досягнення справедливого миру, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід і який виведе регіон з виру, в який його втягнули".

Нагадаємо, що до Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні головування перейшло до Росії.

Зараз більшість країн-членів Організації Об'єднаних Націй погоджуються з ідеєю її реформування. Раніше Туреччина виступила за відміну права "вето" в Раді безпеки ООН.

Також ідею реформи Ради безпеки ООН із включенням до неї нових постійних членів та обмеженням права вето підтримав президент Франції Емманюель Макрон.

Крім того, президент США Джо Байден підтримав ідею розширення Радбезу ООН та обмеження права вето в ньому.