Делегація РФ, яка головує в Радбезі ООН, не отримала візи до США

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов закликав Сполучені Штати надати дозвіл на спецлітак міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та візи для російської делегації в ООН.

Про це пише CNN.

Як зауважує видання, міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров має головувати у квітні на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку,

Тому Антонов закликав Вашингтон не зволікати з видачею віз російській делегації, включно з журналістами.

Він також зазначив, що наразі влада США "не погодила прибуття літака з Лавровим".

"Ми очікуємо, що американці оперативно видадуть дозвіл на літак (вхід у повітряний простір США) без будь-яких умов і обмежень", - зазначив Антонов.

У лютому минулого року, коли Росія почала війну проти України, США запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та інших членів Ради безпеки Росії, заборонивши їм подорожувати до США.

Зазначимо, головування в Радбезі ООН щомісяця змінюється почергово між його членами. У квітні головування перейшло до Росії.

Нагадаємо, що до Радбезу ООН входять п'ять постійних членів — Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція — і десять членів, що обираються Генеральною Асамблеєю на два роки за географічною ознакою. Постійні члени Радбезу ООН мають право вето.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Росію треба виключити з ООН.