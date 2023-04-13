Делегация РФ, председательствующая в Совбезе ООН, не получила визы в США

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты предоставить разрешение на спецсамолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова и визы для российской делегации в ООН.

Об этом пишет CNN.

Как отмечает издание, министр иностранных дел страны-агрессорки Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке,

Поэтому Антонов призвал Вашингтон не медлить с выдачей виз российской делегации, включая журналистов.

Он также отметил, что в настоящее время власти США "не согласовали прибытие самолета с Лавровым".

"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", – отметил Антонов.

В феврале прошлого года, когда Россия начала войну против Украины, США ввели санкции против президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и других членов Совбеза России, запретив им путешествовать в США.

Отметим, председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В апреле председательство перешло в Россию.

Напомним, что в Совбез ООН входят пять постоянных членов - Великобритания, Китай, Россия, США, Франция - и десять членов, избираемых Генеральной Ассамблеей на два года по географическому признаку. Постоянные члены Совбеза ООН имеют право вето.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно заявил, что Россию следует исключить из ООН.