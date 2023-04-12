Росію потрібно виключити з ООН - Кулеба

Міністр закордонних справ України прокоментував розміщене в інтернеті відео, де російські солдати відрізають голову українському полоненому. Кулеба вважає, щ1о Росію требі виключити з ООН.

Про це Дмитро Кулеба написав в Twitter.

"У мережі поширюється жахливе відео, як російські війська обезголовлюють українського військовополоненого. Це абсурд, що Росія, яка гірша за ІДІЛ, головує в РБ ООН. Російські терористи повинні бути вигнані з України та ООН і відповідати за свої злочини", - написав Кулеба.

11 квітня з’явилося інше відео зі звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Своєю чергою CNN повідомило про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових. Журналісти зауважили, що один запис, можливо, був зроблений зовсім нещодавно, а другий виглядає так, ніби був знятий влітку.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та своїх же військових.