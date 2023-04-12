Россию нужно исключить из ООН - Кулеба

Министр иностранных дел Украины прокомментировал размещенное в интернете видео, где российские солдаты отрезают голову украинскому пленнику. Кулеба считает, что Россию нужно исключить из ООН.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"В сети распространяется жуткое видео, как российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже ИГИЛ, председательствует в СБ ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и отвечать за свои преступления", - написал Кулеба.

11 апреля появилось видео со зверствами со стороны российских оккупантов – они отрезали голову украинскому пленнику. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

В свою очередь CNN сообщило о еще одном видео с обезглавленными телами двух украинских военных. Журналисты заметили, что одна запись, возможно, была сделана совсем недавно, а вторая выглядит так, будто была снята летом.

По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных, чтобы запугать украинцев и своих же военных.