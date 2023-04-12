В ГУР назвали, какие цели преследует Россия при публикации видео казней украинских военных

Россия публикует жестокие видео с казнями украинских военных, чтобы запугать украинцев и своих военных. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

По его словам, распространение таких записей – государственная политика страны-агрессорки. Таким образом руководство РФ хочет отбить желание окупантов сдаваться в плен.

"Целью такой политики, в частности, является попытка деморализовать и посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности, что им не удается. Также целью таких публичных зверств, пыток и казней является, в частности, запугивание своих бойцов. Мол, вы не думайте сдаваться в плен, поскольку в украинском плену будут делать с вами то, что мы делаем с украинскими пленниками", – высказался Юсов.

При этом он отметил, что Россия пытается сделать невозможным процесс сдачи оккупантов в плен и за счет заградительных отрядов, а также репрессий внутри российского общества и армии.

Напомним, в марте в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного. Это произошло после его слов "Слава Украине!". Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский.

11 апреля появилось другое видео со зверствами со стороны российских оккупантов – они отрезали голову украинскому пленному. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

В свою очередь CNN сообщил об еще одном видео с обезглавленными телами двух украинских военных. Журналисты отметили, что одна запись, возможно, была сделана совсем недавно, а вторая выглядит так, будто была снята летом.