У ГУР назвали, що має на меті Росія при публікації відео страт українських військових

Росія публікує жорстокі відео зі стратами українських військових, щоб залякати українців та своїх же військових. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За його словами, поширення таких записів – це державна політика країни-агресорки. Таким чином керівництво РФ хоче відбити бажання окупантів здаватися в полон.

"Метою такої політики, зокрема, є спроба деморалізувати і посіяти паніку в українських Силах оборони і безпеки, що їм не вдається. Також метою таких публічних звірств, катувань і страт є зокрема залякування своїх бійців. Мовляв, ви не думайте здаватись в полон, оскільки в українському полоні будуть робити з вами те, що ми робимо з українськими полоненими", – висловився Юсов.

При цьому він зауважив, що Росія намагається унеможливити процес здачі окупантів у полон й за рахунок загороджувальних загонів, а також репресій усередині російського суспільства та армії.

Нагадаємо, в березні в мережі з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. Це сталося після його слів "Слава Україні!". Згодом Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський.

11 квітня з’явилося інше відео зі звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Своєю чергою CNN повідомив про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових. Журналісти зауважили, що один запис, можливо, був зроблений зовсім нещодавно, а другий виглядає так, ніби був знятий влітку.