Не лише Мацієвський. Омбудсмен повідомив про інші випадки страти рашистами беззбройних військових

Розстріл російськими військовими українського полоненого Олександра Мацієвського - не єдиний випадок страти беззбройних військовослужбовців Збройних сил України рашистами.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Маємо свідчення про інші страти російськими окупантами наших беззбройних військовополонених. Про це стало відомо з наших джерел у силових структурах, а згодом опубліковано в ЗМІ. Росіяни розстрілюють відкрито та цинічно. За згоди командирів і з впевненістю, що уникнуть покарання", - зазначив він.

Лубінець наголосив, що про кожен такий злочин інформує міжнародну спільноту.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовив "Слава Україні!".

Пізніше 119-а окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України (Чернігівська область) заявила, що розстріляний військовослужбовець був її бійцем.

12 березня Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський. А президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.