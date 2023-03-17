Не только Мациевский. Омбудсмен сообщил о других случаях казни рашистами безоружных военных

Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского – не единственный случай казни безоружных военнослужащих Вооруженных сил Украины рашистами.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Имеются свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных. Об этом стало известно из наших источников в силовых структурах, а впоследствии опубликовано в СМИ. Россияне расстреливают открыто и цинично. При согласии командиров и с уверенностью, что смогут избежать наказания", - отметил он. .

Лубинец подчеркнул, что о каждом таком преступлении информирует международное сообщество.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине!"

Позже 119-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Черниговская область) заявила, что расстрелянный военнослужащий был ее бойцом.

12 марта Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский. А президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.