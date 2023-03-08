В Силах теробороны заявили, что расстрелянный на камеру после слов "Слава Украине!" был их бойцом: названо имя

119-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Черниговская область) заявляет, что расстрелянный после слов "Слава Украине!" военнослужащий на видео, широко распространившееся в интернете 6 марта, в действительности был ее бойцом. Об этом говорится на Facebook-странице бригады. Эту же запись перепостило региональное управление Сил теробороны “Север”.

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"6 марта в сети были обнародованы очередные доказательства российских военных преступлений. Вся Украина увидела казнь украинского воина, бойца 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны. Видео героической гибели Александра Мациевского за сутки стало вирусным и никого не оставило равнодушным", - сказано в сообщении.

Согласно приведенным данным, 30 декабря в окрестностях Соледара Донецкой области Мациевский и еще четверо военнослужащих во время перемещения приняли встречный бой с превосходящими силами противника.

"Где-то в 12 часов визуальный контакт и связь с ними исчез. Прорваться к месту их позиции подкрепление не смогло из-за непрерывных минометных обстрелов и плотного огня из стрелкового оружия. Мы до конца не знаем подробности этого боя. Неизвестно, кто и как погиб, неизвестно, как Александр попал в плен, свидетелей, к сожалению, не осталось, все - погибшие или пропавшие без вести", - говорят в подразделении.

По словам военных, мать Александра Прасковья Михайловна, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали на опубликованном видео именно его.

"С появлением в сети видео гибели мое сердце снова вздрогнуло. Это был мой Саша. А потом - звонок от его сына, он со слезами кричал "Я видел как убили моего отца!" - цитируют мать в 119-й бригаде.

Как сообщают в подразделении, тела погибших в указанном бою были возвращены украинской стороне в ходе обмена, и 14 февраля Мациевский был похоронен в Нежине Черниговской области.

Также отмечается, что Мациевский родился 10 мая 1980 года в Молдове, куда по распределению была направлена его мать и где работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. Там Александр впоследствии окончил среднюю школу и электротехнический колледж. Затем семья вернулась в Нежин.

До февраля 2022 года Мациевский работал по специальности, а в первые дни полномасштабного российского вторжения пошел в военкомат, но попал в армию не сразу. 11 марта он был зачислен в Нежинский батальон территориальной обороны, где был назначен снайпером. В декабре батальон был отправлен на восток в зону боевых действий.

Напомним, что ранее 30-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ заявила, что, по предварительным данным, расстрелянный был ее бойцом по имени Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля после боевых действий в районе Бахмута Донецкой области. Сообщалось, что тело Шадуры по состоянию на 7 марта находилось на оккупированной территории.