Расстрелянный после слов "Слава Украине!" военный был гражданином Молдовы, – МИД страны

Снайпер 119-й отдельной бригады терробороны Черниговской области Александр Мациевский, которого российские оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был гражданином Молдовы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Молдовы.

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"После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными, - Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, которое может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что выражают соболезнования семье и друзьям погибшего, а также осуждают войну РФ против Украины.

Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине!"

Позже 119-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Черниговская область) заявила, что расстрелянный военнослужащий был ее бойцом.

12 марта Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский. А президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.