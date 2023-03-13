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Расстрелянный после слов "Слава Украине!" военный был гражданином Молдовы, – МИД страны
Снайпер 119-й отдельной бригады терробороны Черниговской области Александр Мациевский, которого российские оккупанты расстреляли после слов "Слава Украине!", был гражданином Молдовы. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Молдовы.
"После подтверждения украинской стороны, что солдат, казненный российскими военными, - Александр Мациевский, решительно осуждаем убийство гражданина Молдовы, которое может квалифицироваться как военное преступление и грубое нарушение международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.
В дипведомстве добавили, что выражают соболезнования семье и друзьям погибшего, а также осуждают войну РФ против Украины.
Напомним, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине!"Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже 119-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных сил Украины (Черниговская область) заявила, что расстрелянный военнослужащий был ее бойцом.
12 марта Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский. А президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.