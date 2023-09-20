ООН недееспособна, а ее работу выполняют украинские солдаты: Зеленский выступил в Совбезе ООН

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Совета Безопасности ООН. Он обратил внимание присутствующих на то, что от старта полномасштабной войны прошло уже 574 суток, а Россия по-прежнему почему-то остается среди постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Зеленский отметил, что следует признать, что ООН находится в тупике по отношению к подобным агрессиям и войнам и дюдство уже не возлагает надежд на ООН, когда речь идет о защите суверенных границ наций.

По его словам, украинские солдаты на поле боя своей кровью делают то, что Совет Безопасности ООН должен делать своими голосованиями, то есть останавливают агрессию и защищают принципы Устава ООН. При этом он подчеркнул, что все понимают, почему ООН недееспособна.

"Все в мире видят, что именно делает ООН недееспособной. В этом кресле в Совете Безопасности, которое Россия занимает незаконно из-за закулисных манипуляций после распада Советского Союза, сидят лжецы, чья работа – оправдывать агрессию и геноцид, которые осуществляет Россия", - сказал он. он.

Зеленский считает, что многолетние разговоры и проекты по реформированию ООН должны стать, наконец, не просто разговорами, а реальным процессом реформирования. И больше всего реформы требует именно применения права вето, которое часто блокирует Россия. Именно это, по словам президента, может стать ключевой реформой, потому что возвращает силу Устава ООН.

"Вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной. Генеральной Ассамблее ООН нужно дать реальную возможность преодолевать вето. Это первый необходимый шаг. При условии вступления двух третей голосов, которые будут отражать свободу наций и из Азии, и из Африки, и из Европы, и из обеих Америк, и из региона Тихого океана - глобального квалифицированного большинства - вето должно реально преодолеваться, и такая резолюция Генеральной Ассамблеи должна быть обязательной для выполнения всеми государствами-членами", - резюмировал президент.

Напомним, вчера Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН подчеркнул, что Россия использует в качестве оружия пищу, энергию, детей с оккупированных территорий и многие другие вещи. Поэтому именно сейчас Россия заслуживает полного разоружения, поскольку террористы не имеют права владеть ядерным оружием.