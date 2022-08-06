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В Україні ціни на вершкове масло зростуть, - Infagro
Внутрішні ціни зростуть, в тому числі і за рахунок недавньої девальвації гривні.
Аналітики Infagro повідомляють, що виробництво вершкового масла почне сезонно скорочуватися, а внутрішні ціни зростуть, в тому числі і за рахунок недавньої девальвації гривні. Незважаючи на падіння цін зовнішніх продажів, свій вплив справить також і експорт товару.
"Зростання цін відбудеться через тиждень-два. Поки що ринок пристосовується до нових реалій, спричинених змінами в курсовій політиці НБУ та можливостями експорту", - йдеться у повідомленні.
На тлі погіршення кон’юнктури світового ринку, експортні ціни на українське масло падають. Незважаючи на це, експорт все ще вигідний, і про це свідчить зростання обсягу експорту у липні майже вдвічі у порівнянні з попереднім місяцем.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Виробництво масла в цьому році активне. За приблизними оцінками експертів, в липні буде вироблено лише на 7% менше минулорічного показника.
"Аналізуючи поточні можливості експорту, зростання внутрішніх цін на масло вже в найближчій перспективі неминуче", - зазначають аналітики.
Нагадаємо, що українські сировари витіснять імпорт, якщо не будуть піднімати ціни.