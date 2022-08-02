В Україні зросла вартість імпортної свинини

Упродовж липня потік свинини з-за кордону зменшився на 45% проти червня — з 9 до 4,9 тис. т відповідно. Ключовою причиною зниження імпортної активності у липні стало повернення зобов’язання сплачувати ПДВ для імпортерів на спрощеній системі оподаткування. Таким чином, ціна умовного кілограма свинини автоматично зросла на 20%.

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Про це повідомили аналітитики Асоціації "Свинарі України".

"Таке здороження спонукало вітчизняних трейдерів переключитися на закупівлю дешевшої м’ясної сировини. Так, якщо у червні середньозважена митна вартість кілограму імпортованої свинини становила 2,21 дол. США/кг, то в липні цей показник понизився до 2,03 дол. США (-8%). Тим не менш, у третій декаді місяця імпорт подорожчав через перегляд офіційного курсу гривні до долара США на 25%. Це істотно підвищило конкурентоспроможність вітчизняної продукції", — зазначають в АСУ.

Дані митної статистики свідчать, що за липень надходження охолодженого та мороженого м’яса свиней з-за кордону склало 4,9 тис. т, що коштувало вітчизняним імпортерам $10 млн, а це на 45% менше за обсяги імпорту свинини місяцем раніше, та рівно удвічі у валютному еквіваленті.

Аналітики попереджають і про чергове здороження імпорту: "Станом на 1-ше серпня вітчизняні трейдери можуть завезти ще 1,8 тис. т охолодженої та мороженої свинини на кістці, у півтушах та відрубах в межах квоти. Проте після вичерпання цих обсягів, завезення охолодженої свинини обкладатиметься 12%-им імпортним митом, а мороженої — 10%-им. Хоча ще в середині липня представники м’ясопереробки очікували, що імпортні квоти будуть вичерпані до початку серпня, із здороженням долара вони відтермінувалися", — додають в галузевому об’єднанні.

Зазначається, що основними країнами-постачальниками залишаються Данія, Польща, Бельгія та Іспанія.

Нагадаємо, що українські сировари витіснять імпорт, якщо не будуть піднімати ціни.