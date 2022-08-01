Українські сировари витіснять імпорт, якщо не будуть піднімати ціни

Якщо українські сировари не почнуть піднімати ціни на свою продукцію, імпорт сиру скоро має суттєво скоротитися, з’явиться можливість збільшення виробництва вітчизняного товару. Оскільки ціна тепер важлива навіть для гурманів, українці будуть купувати вітчизняний сир.

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Про це повідомляє Infagro.

Аналітики зазначають, сироварам зараз не варто зловживати збільшенням цін тому, що без європейських конкурентів можна буде заробити більше на обсягах.

Нарощування експорту також сприятиме збільшенню виробництва. Навіть якщо прийдеться знизити ціну, то торгівля все одно буде досить прибуткова за рахунок девальвації гривні і більших оборотів.

Очікується, що у серпні виробництво і сиру, і сирних продуктів може збільшитись на 10%.

Нагадаємо, що Індія відновить імпорт соняшникової олії з України.