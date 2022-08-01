Украинские сыровары вытеснят импорт, если не будут поднимать цены

Если украинские сыровары не начнут поднимать цены на свою продукцию, импорт сыра скоро должен существенно сократиться, появится возможность увеличения производства отечественного товара. Поскольку цена теперь важна даже для гурманов, украинцы будут покупать сыр.

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Об этом сообщает Infagro.

Аналитики отмечают, что сыроварам сейчас не стоит злоупотреблять увеличением цен потому, что без европейских конкурентов можно будет заработать больше на объемах.

Наращивание экспорта также будет способствовать увеличению производства. Даже если придется снизить цену, то торговля все равно будет достаточно прибыльной за счет девальвации гривны и больших оборотов.

Ожидается, что в августе производство сыра и сырных продуктов может увеличиться на 10%.

Напомним, что Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины.