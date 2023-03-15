Турция хочет, чтобы "зерновое соглашение" продлили на 120 дней

Турция продолжит переговоры о продлении "зернового соглашения" на 120 дней, а не на 60.

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Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Reuters.

"Мы начали переговоры в соответствии с начальной версией соглашения. Продолжение соглашения важно. Мы продолжим наши контакты (относительно его продления) на 120 дней вместо двух месяцев", - отметил министр.

По его словам, стороны соглашения оценят и примут решение о дальнейшем продлении соглашения. Он добавил, что Анкара надеется на положительный результат.

Напомним, ранее Россия согласилась продлить срок действия "зернового соглашения" только на 60 дней.

Украинская сторона заявила, что это противоречит подписанным ранее договоренностям. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что минимальный срок продления "зернового соглашения" составляет 120 дней.

"Зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН. 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает уже 18 марта этого года.