В Кремле заявили об очередном "жесте доброй воли"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продление "зернового соглашения" на 60 дней – это "жест доброй воли" со стороны России. Об этом пишут российские СМИ.

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Также Песков заявил, мол, надеется, что часть соглашения по российскому экспорту будет выполнена.

Между тем, в ООН сообщили, что консультации по продлению "зернового соглашения" продолжаются. Об этом пишет AFP.

"Организация Объединенных Наций сделает все возможное, чтобы сохранить целостность соглашения и обеспечить его непрерывность. Консультации... со всеми сторонами и на разных уровнях продолжаются", - заверил представитель Управления ООН по координации гуманитарной помощи Йенс Лаерке.

Лаерке добавил, что "зерновое соглашение" хорошо влияет на мировые цены на продовольствие, снижая их. По его словам, договоренность позволяет экспортировать продовольствие "в нужные места".

Так, по подсчетам ООН, в рамках "зернового соглашения" на мировые рынки было экспортировано около 24,3 миллиона тонн агропродукции.

Напомним, накануне Россия согласилась продлить срок действия "зернового соглашения" только на 60 дней. Украинская сторона заявила, что это противоречит подписанным ранее договоренностям. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков подчеркнул, что минимальный срок продления "зернового соглашения" составляет 120 дней.

"Зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН. 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает уже 18 марта этого года.