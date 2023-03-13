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Агро
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Продление "зернового соглашения" только на 60 дней противоречит договоренностям - Кубраков

зерно, зерновое соглашение, пшеница
Фото: Pixabay

В Украине не согласны с инициативой России по продлению "зернового соглашения" всего на 60 дней. Такая позиция РФ противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.

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Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кубраков подчеркнул, что минимальный срок продления "зернового соглашения" составляет 120 дней. Это прописано в начальных договоренностях, утвержденных посредниками.

"Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - резюмировал Кубраков.

Напомним, по итогам переговоров с ООН в Женеве российская сторона заявила, что готова продлить сроки действия "зернового соглашения" после 18 марта. Правда, "только на 60 дней".

Ранее Украина настаивала на бессрочном продлении "зернового соглашения". По меньшей мере, зерновая инициатива должна быть продлена на четыре месяца, - заявлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.