Продление "зернового соглашения" только на 60 дней противоречит договоренностям - Кубраков

В Украине не согласны с инициативой России по продлению "зернового соглашения" всего на 60 дней. Такая позиция РФ противоречит документу, подписанному Турцией и ООН.

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Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Кубраков подчеркнул, что минимальный срок продления "зернового соглашения" составляет 120 дней. Это прописано в начальных договоренностях, утвержденных посредниками.

"Ждем официальную позицию ООН и Турции как гарантов инициативы", - резюмировал Кубраков.

#BlackSeaGrainInitiative agreement involves at least 120 d. of extension, therefore Russia’s position to extend the deal only for 60 d. contradicts the document signed by Turkey & the UN. We’re waiting for the official position of @UN & Turkey as the guarantors of the initiative pic.twitter.com/TPhpaHUdhg — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 13, 2023

Напомним, по итогам переговоров с ООН в Женеве российская сторона заявила, что готова продлить сроки действия "зернового соглашения" после 18 марта. Правда, "только на 60 дней".

Ранее Украина настаивала на бессрочном продлении "зернового соглашения". По меньшей мере, зерновая инициатива должна быть продлена на четыре месяца, - заявлял руководитель Офиса президента Андрей Ермак.