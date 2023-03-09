Ермак о "зерновом соглашении": должно быть продлено на неопределенный срок

Украина настаивает на бессрочном продлении "зернового соглашения". По меньшей мере, зерновая инициатива должна быть продлена на четыре месяца.

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Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем эту инициативу одним из пунктов мирного плана, она должна быть продлена на неопределенный срок", – отметил он.

Ермак назвал заявления о возможном прекращении ее действия "давлением на посредников – Турцию и ООН".

"По меньшей мере она должна быть продлена на тот же срок, что и раньше", - добавил он.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из нескольких украинских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта 2023 года.

Власти Украины ведут переговоры о продлении соглашения с партнерами – ООН и Турцией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях приезжал в Киев для обсуждения продолжения "зернового коридора". А главный представитель ООН по торговле Ребека Гринспан на следующей неделе встретится по этому вопросу с представителями РФ.