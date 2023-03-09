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Єрмак про "зернову угоду": має бути продовжена на невизначений термін
Україна наполягає на безстроковому подовженні "зернової угоди". Щонайменше зернова ініціатива має бути продовжена на чотири місяці.
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише агентство "Інтерфакс-Україна".
"Ми вважаємо цю ініціативу одним із пунктів мирного плану, вона має бути продовжена на невизначений термін", - зазначив він.
Єрмак назвав заяви про можливе припинення її дії "тиском на посередників - Туреччину та ООН".Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Щонайменше її має бути продовжено на той самий термін, що і раніше", - додав він.
Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023 року.
Влада України веде перемовини про продовження угоди з партнерами – ООН та Туреччиною.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш днями приїжджав у Київ для обговорення продовження "зернового коридору". А головна представниця ООН із питань торгівлі Ребека Грінспан наступного тижня зустрінеться щодо цього питання з представниками РФ.