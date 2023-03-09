Єрмак про "зернову угоду": має бути продовжена на невизначений термін

Україна наполягає на безстроковому подовженні "зернової угоди". Щонайменше зернова ініціатива має бути продовжена на чотири місяці.

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Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми вважаємо цю ініціативу одним із пунктів мирного плану, вона має бути продовжена на невизначений термін", - зазначив він.

Єрмак назвав заяви про можливе припинення її дії "тиском на посередників - Туреччину та ООН".

"Щонайменше її має бути продовжено на той самий термін, що і раніше", - додав він.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023 року.

Влада України веде перемовини про продовження угоди з партнерами – ООН та Туреччиною.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш днями приїжджав у Київ для обговорення продовження "зернового коридору". А головна представниця ООН із питань торгівлі Ребека Грінспан наступного тижня зустрінеться щодо цього питання з представниками РФ.