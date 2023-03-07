В Україну прибув генсек ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 7 березня прибув до Польщі, а звідти вже вирушив до України. Станом на 20:20 він вже перебуває на українській території, на шляху до Києва.

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Про це повідомив заступник офіційного представника генсека Фархан Хак під час брифінгу.

"Зараз він перебуває в Україні, прямує до Києва, де в середу зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити продовження Чорноморської зернової ініціативи в усіх її аспектах, а також інші актуальні питання. Це вже третій візит Генерального секретаря в Україну за останній рік", - сказав Хак.

Він уточнив, що Гутерріш повернеться до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку у четвер, 9 березня.

Продовження "зернової угоди" - основна тема переговорів Зеленського з генсеком ООН. 120-денна угода, спочатку укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року та продовжена у листопаді того ж року, буде продовжена 18 березня, якщо жодна зі сторін не буде заперечувати.

Напередодні в уряді України зазначили, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди щонайменше на рік і що Україна хоче включити порти міста Миколаєва. Турецька сторона також підтримує ідею продовження дії "зернової угоди".

Україна очікує, що ближче до дати завершення терміну попередньої пролонгації "зернової угоди", до 18 березня 2023 року, можна буде очікувати рішення щодо ймовірності повторного продовження дії домовленостей.