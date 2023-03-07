В Украину прибыл генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 7 марта прибыл в Польшу, а оттуда уже отправился в Украину. По состоянию на 20:20 он уже находится на украинской территории, на пути в Киев.

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Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак во время брифинга.

"Сейчас он находится в Украине, следует в Киев, где в среду встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение Черноморской зерновой инициативы во всех ее аспектах, а также другие актуальные вопросы. Это уже третий визит Генерального секретаря в Украину за последний год", – сказал Хак.

Он уточнил, что Гутерриш вернется в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке в четверг, 9 марта.

Продолжение "зернового соглашения" – основная тема переговоров Зеленского с генсеком ООН. 120-дневное соглашение, первоначально заключенное при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года и продлено в ноябре того же года, будет продлено 18 марта, если ни одна из сторон не откажется.

Накануне в правительстве Украины отметили, что Киев будет просить все стороны начать переговоры о продлении соглашения как минимум на год и что Украина хочет включить порты города Николаева. Турецкая сторона также поддерживает идею продления действия "зернового соглашения".

Украина ожидает, что ближе к дате истечения срока предварительной пролонгации "зернового соглашения", к 18 марта 2023 года, можно будет ожидать решения о вероятности повторного продления действия договоренностей.