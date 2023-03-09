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У МЗС назвали основні вимоги України щодо продовження зернової угоди
Україна наполягає на двух пунктах на перемовинах про продовження терміну дії зернової угоди. Про це заявила пані посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ольга Трофімцева в подкасті Центру економічних стратегій.
За її словами, йдеться про продовження "зернового коридору" на рік, а не 120 днів, як це було раніше, а також про включення в угоду порту Миколаєва.
"Відкриття Миколаївського порту потрібне вже. Бо, навіть якщо його й включать в угоду, то це не означає, що кораблі зможуть туди зайти. Спочатку доведеться витратити багато часу на розмінування великої площі моря", – висловилася Трофімцева.
Вона розповіла, що водночас росіяни продовжують вимагати послаблення санкцій й отримання дозволу на експорт власної агропродукції і добрив.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Йти на їхні умови немає сенсу. Вони і так не дотримуються жодних зобов’язань в рамках договорів", – сказала пані посол.
Дипломатка пояснила, що російські інспектори саботують "зерновий коридор", через що, наприклад, у лютому понад 140 кораблів стояли біля українських портів і не могли зайти на завантаження.
Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023.
Влада України веде перемовини про продовження угоди з партнерами – ООН та Туреччиною.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш днями приїжджав у Київ для обговорення продовження "зернового коридору". А головна представниця ООН із питань торгівлі Ребека Грінспан наступного тижня зустрінеться щодо цього питання з представниками РФ.