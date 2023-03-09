Туреччина веде переговори щодо продовження "зернової угоди", є позитивні сигнали

Офіційна Анкара продовжує контакти з ООН, Україною та РФ щодо продовження "зернової угоди", термін дії якої закінчується 18 березня.

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Про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акара, якого цитує видання "Анадолу".

"Київ повідомив, що схвалює повторне продовження ініціативи. Москва також дотримується позитивного порядку денного з цього питання. Ми, своєю чергою, сподіваємось і очікуємо на продовження домовленості з урахуванням вкладу всіх сторін. Продовжуємо роботу у цьому напрямі", - заявив міністр.

Акара зауважив, що до цього часу по "зерновому коридору" у Чорному морі пройшло 790 суден, які доставили на світовий ринок близько 23,5 млн тонн агропродукції.

За даними турецького видання, 40% поставок агропродукції було здійснено в Європу, 30% - в країни Азії. У Туреччину "зерновим коридором" було експортовано 13% агропродукції, в Африку - 12%. 5% припали на країни Близького Сходу.

Нагадаємо, що зернова угода, яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023 року.

Влада України веде перемовини про продовження угоди з партнерами – ООН та Туреччиною. Також українська сторона звернулася з проханням щодо збільшення кількості інспекцій та включення до ініціативи порту Миколаєва.