Турция ведет переговоры по продлению "зернового соглашения", есть положительные сигналы

Официальная Анкара продолжает контакты с ООН, Украиной и РФ по продлению "зернового соглашения", срок действия которого истекает 18 марта.

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Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акара, которого цитирует издание "Анадола".

"Киев сообщил, что одобряет повторное продление инициативы. Москва также придерживается положительной повестки по этому вопросу. Мы, в свою очередь, надеемся и ожидаем продления договоренности с учетом вклада всех сторон. Продолжаем работу в этом направлении", - заявил министр.

Акара отметил, что к этому времени по "зерновому коридору" в Черном море проследовало 790 судов, что позволило поставить на мировой рынок около 23,5 млн тонн агропродукции.

По данным турецкого издания, 40% поставок агропродукции было осуществлено в Европу, 30% – в страны Азии. В Турцию по "зерновому коридору" было экспортировано 13% агропродукции, в Африку – 12%. 5% пришлись на страны Ближнего Востока.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода судов из нескольких украинских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта 2023 года.



Власти Украины ведут переговоры о продлении соглашения с партнерами – ООН и Турцией. Также украинская сторона обратилась с просьбой об увеличении количества инспекций и включении в инициативу порта Николаева.