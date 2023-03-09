В МИД назвали основные требования Украины по продлению зернового соглашения

Украина настаивает на двух пунктах на переговорах о продлении срока действия зернового соглашения. Об этом заявила посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Ольга Трофимцева в подкасте Центра экономических стратегий.

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По ее словам, речь идет о продлении "зернового коридора" на год, а не 120 дней, как это было раньше, а также о включении в соглашение порта Николаева.

"Открытие Николаевского порта нужно уже. Потому что, даже если его и включат в соглашение, то это не значит, что корабли смогут туда зайти. Сначала придется потратить много времени на разминирование большой площади моря", – сказала Трофимцева.

Она рассказала, что в то же время россияне продолжают требовать ослабления санкций и получения разрешения на экспорт собственной агропродукции и удобрений.

"Идти на их условия нет смысла. Они и так не придерживаются никаких обязательств в рамках договоров", – сказала посол.

Дипломат пояснила, что российские инспекторы саботируют "зерновой коридор", из-за чего, например, в феврале более 140 кораблей стояли у украинских портов и не могли зайти на загрузку.

Напомним, что зерновое соглашение, направленное на обеспечение безопасного прохода суден из нескольких украинских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта 2023 года.

Власти Украины ведут переговоры о продлении соглашения с партнерами – ООН и Турцией.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на днях приезжал в Киев для обсуждения продолжения "зернового коридора". А главный представитель ООН по торговле Ребека Гринспан на следующей неделе встретится по этому вопросу с представителями РФ.