Россия согласилась на продление "зернового соглашения": на каких условиях

Россия согласилась продлить сроки действия "зернового соглашения" после 18 марта. Правда, "только на 60 дней".

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Об этом заявил представитель российского МИДа после завершения переговоров с ООН в Женеве, - сообщают российские СМИ.

Дальнейшая позиция, по словам российского представителя, будет зависеть от "реального прогресса в нормализации российского сельскохозяйственного экспорта".

Ранее издание Reuters прогнозировало, что Москва согласится на продление "зернового соглашения" только при условии, что будут сняты ограничения, затрагивающие российский экспорт.

Напомним, "зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022 года в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН. 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает уже 18 марта этого года.

Украина настаивала на бессрочном продлении "зернового соглашения". По меньшей мере, зерновая инициатива должна быть продлена на четыре месяца, - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.