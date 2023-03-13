ООН и Россия начали переговоры о продлении "зернового соглашения": какие прогнозы

В понедельник, 13 марта, в швейцарской Женеве стартовали переговоры между ООН и Россией. В повестке дня - вероятное продление "зернового соглашения", срок действия которого истекает 18 марта.

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Представитель ООН по вопросам торговли Ребекка Гринспен и глава отдела помощи Мартин Гриффитс прибыли в европейскую штаб-квартиру ООН в Женеве утром 13 марта. С российской стороны в переговорах участвует заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, - пишет издание Reuters.

По данным агентства, Москва уже дала понять, что согласится на продление "зернового соглашения" только при условии, что будут сняты ограничения, затрагивающие российский экспорт.

Российские официальные лица заявляют, что западные санкции против РФ создали барьер, якобы препятствующий России экспортировать собственное зерно и удобрения.

При этом многие дипломаты и чиновники, в том числе министр обороны Турции Хулуси Акар, настроены оптимистично по поводу вероятности продления соглашения.

Два источника Reuters, которые участвуют в переговорах, сообщили изданию, что они должны были завершиться уже сегодня, но при необходимости могут быть продолжены.

"Россия и Украина, вероятно, не получат всего, чего хотят, но я думаю, что страны-импортеры за кулисами лоббировали продолжение соглашения о доставке", - сказал менеджер по товарным рискам StoneX Group Мэтт Аммерманн.

Он добавил, что на фоне новостей о переговорах в мире снизились цены на пшеницу и кукурузу. Так, цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже упали на 0,9% до 6,73-3/4 долларов за бушель, в то время как фьючерсы на кукурузу упали на 1% до 6,11-1/4 долларов за бушель.

"Поставки Украины как крупного экспортера пшеницы и кукурузы жизненно важны для мировых рынков", – сказал Аммерманн.

Напомним, что "зерновое соглашение", направленное на обеспечение безопасного прохода судов из нескольких украинских портов для экспорта продовольствия, было подписано 21 июля 2022 года. 19 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок. Срок его действия истекает 18 марта 2023 года.

Украина настаивает на бессрочном продлении "зернового соглашения". По меньшей мере, зерновая инициатива должна быть продлена на четыре месяца, - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Также украинская сторона обратилась с просьбой об увеличении количества инспекций и включении в инициативу порта Николаева.