ООН та Росія розпочали переговори щодо продовження "зернової угоди": які прогнози

У понеділок, 13 березня, у швейцарській Женеві стартували переговори між ООН та Росією. На порядку денному - ймовірне продовження "зернової угоди", термін дії якої закінчується 18 березня.

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Представниця ООН з питань торгівлі Ребека Грінспен і голова відділу допомоги Мартін Гріффітс прибули до європейської штаб-квартири ООН у Женеві зранку 13 березня. З російського боку у перемовинах бере участь заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, - пише видання Reuters.

За даними агентства, Москва уже дала зрозуміти, що погодиться на продовження "зернової угоди" тільки за умови, що будуть зняті обмеження, які зачіпають російський експорт.

Російські офіційні особи заявляють, що західні санкції проти РФ створили бар'єр, який нібито перешкоджає Росії експортувати власне зерно і добрива.

При цьому багато дипломатів і чиновників, зокрема міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, налаштовані оптимістично щодо ймовірності продовження угоди.

Два джерела Reuters, які брали участь у переговорах, повідомили виданню, що вони мали завершитися уже сьогодні, але за потреби можуть бути продовжені.

"Росія і Україна, ймовірно, не отримають усього, чого хочуть, але я думаю, що країни-імпортери за лаштунками лобіювали продовження угоди про доставку", - сказав менеджер з товарних ризиків StoneX Group Метт Аммерманн.

Він додав, що на фоні новин про переговори у світі знизилися ціни на пшеницю і кукурудзу. Так, ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі впали на 0,9% до 6,73-3/4 доларів за бушель, тоді як ф’ючерси на кукурудзу впали на 1% до 6,11-1/4 доларів за бушель.

"Поставки України як великого експортера пшениці і кукурудзи життєво важливі для світових ринків", - сказав Аммерманн.

Нагадаємо, що "зернова угода", яка має на меті забезпечення безпечного проходу суден з кількох українських портів для експорту продовольства, була підписана 21 липня 2022 року. 19 листопада угоду було подовжено на 120-денний термін. Термін її дії закінчується 18 березня 2023 року.

Україна наполягає на безстроковому подовженні "зернової угоди". Щонайменше зернова ініціатива має бути продовжена на чотири місяці, - заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Також українська сторона звернулася з проханням щодо збільшення кількості інспекцій та включення до ініціативи порту Миколаєва.